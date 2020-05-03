وزارة أمزازي تنفي تأجيل مباريات الأقسام التحضيرية

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، إصدار أي بلاغ بشأن تأجيل المباريات الخاصة بطلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.
وأوضحت الوزارة، في بيان حقيقة، أن البلاغ الذي يتم تداوله بشأن هذا الموضوع “مفبرك، وأنها لم تصدر أي بلاغ جديد بخصوص المباريات الخاصة بهذه الأقسام”.
كما جددت الوزارة التذكير بأن “جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الالكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.
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