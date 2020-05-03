اختيار 34 مشروعا استثماريا لتصنيع منتجات مواجهة كورونا في المغرب

وافقت لجنة انتقاء مشتركة بين القطاعين العام والخاص على اختيار 34 مشروعا استثماريا يخص مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، وذلك من أجل تصنيع منتجات ومعدات تستعمل في مواجهة جائحة كورونا.

وذكر بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم السبت، أن هذا الاختيار تم في إطار الإعلان عن طلب اقتراح مشاريع المتعلق ببرنامج “امتياز تكنولوجيا كوفيد 19” الذي أطلقته الوكالة المغربية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح البلاغ أن الأنشطة التي تغطيها هذه المشاريع تتعلق بتصنيع الكمامات ومعدات الوقاية الفردية (بذلات طبية وصدريات واقية)، وأجهزة طبية، علاوة على محاليل كحولية مائية ومنتجات معقمة.

و أضاف المصدر نفسه، أن هذه المشاريع المختارة التي تبلغ قيمتها الاستثمارية نحو 272 مليون درهم، من شأنها أن تسمح بإحداث 487 فرصة عمل تتوزع على سبع جهات هي: جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة مراكش آسفي، وجهة فاس مكناس، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة سوس ماسة، والجهة الشرقية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاريع المختارة ، ستستفيد من دعم عند الاستثمار تبلغ نسبته 30 في المائة من المبلغ الاستثماري الإجمالي، وذلك في سقف 10 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و1,5 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.