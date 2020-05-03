وزارة الداخلية : استهداف وكر إرهابي بمدينة «بئر العبد» بشمال سيناء ومقتل 18 ارهابيا

أعلنت وزارة الداخلية ، في بيان لها منذ قليل، عن مقتل 18 إرهابيا، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، خلال استهداف وكرا لهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه قد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن اتخاذ عدد من العناصر الإرهابية منزلا بمحيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء وكرا ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم استهداف منطقة اختبائهم، وتم تبادل إطلاق النار مع تلك العناصر الارهابية مما أسفر عنه مقتل 18 إرهابيا.

وأوضحت الوزارة خلال البيان أنه تم العثور على 13 سلاحا آليا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.

جدير بالذكر كانت القوات المسلحة قد أعلنت الخميس الماضي عن انفجارعبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد, نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.