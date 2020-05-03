شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة لـ"فرج عامر": الزم الصمت.. والصحفيين خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن اندهاشه من التصريحات المتسرعة والمنسوبة لفرج عامر رئيس نادى سموحة، والنائب البرلمانى، والتى خاض خلالها فى الشأن الصحفى، مضيفا أنه تحدث بما لا يفهم ولا يعرف ومن دون تحرى للدقة، وظهر وكأنه مدفوعا من حيث لا نعلم بغية تشويش أو تشويه الأداء الخدمى المتميز الذى يقدمه مجلس نقابة الصحفيين لجميع الزملاء الصحفيين والمؤسسات الصحفية فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال شبانة فى بيان له إن فرج عامر ظهر فجأة ودون سابق إنذار ليطالب بجعل أحد أدوار النقابة كمكان للحجر الصحى فى الوقت الذى لم تظهر فيه إصابات بين جموع الصحفيين إلا إصابة واحدة، متابعا: "وكنت أظنه كنائب بالبرلمان سيقدم مناشدة لوزيرة الصحة مثلا لتخصيص أماكن للإعلاميين وليس للصحفيين فقط حال إصابة أى منهم لظروف عملهم الميدانى والمستمر، كما أسأله أنا عن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالإسكندرية وعدد الإصابات بنادى سموحة وعدد الإصابات بمصانعه هو شخصيا وعدد الإصابات بجميع المصانع الأخرى على اعتبار أنه نائب بالبرلمان ويترأس لجنة الصناعة، وماذا فعل هو فى مواجهة هذه الإصابات وما هو المكان الذى اختاره ليكون حجرا صحيا للمصابين فى كل مكان من هذا حتى ينصحنا بما لا يفهم ولا يعرف".

وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الاهتمام بالصحفيين وتقديم العون لهم بهذا التوقيت هو دور مجلس النقابة ويقدمه على مستوى يفوق تصورات السيد النائب، مؤكدا أن فرج عامر يتحدث بمعلومات مغلوطة ويسير خلف من يضلله وكان واجب عليه أن يتحدث الصدق ويتحرى الدقة فلا يليق ببرلمانى أن يتحدث دون صدق حين قال أن صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة قد تبرع بتمويل مستشفى للصحفيين فى فبراير ٢٠١٩ متسائلا عن مصير هذا التبرع، وفيما تم إنفاقه وما هى أسباب تأخر بناء هذه المستشفى.

وتابع شبانة:" للسيد النائب أقول إن معلوماته غير صحيحة وأن صاحب السمو حاكم الشارقة تبرع فقط بإنشاء الدور السابع بالنقابة للتدريب كتبرع عينى وليس مادى ولم يدخل لخزينة النقابة أية أموال وإنما شركات الشيخ القاسمى هى التى قامت بكل التجهيزات التى تم إهداؤها للنقابة فيما بعد، وأكرر كهدية عينية وليس أكثر من ذلك ".

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وذكر شبانة أن النائب البرلمانى كتب على صفحته الشخصية على الفيسبوك يشكو فيها من شائعات يتعرض لها بمصانعه وإصابة عاملين لديه بفيروس الكورونا واتهامه بالإهمال وسأستخدم فى مواجهة تصريحات السيد النائب ضد الصحفيين نفس كلماته حين تعرض للشائعات والتضليل على حد قوله وسأنقلها عنه نصاً والكلام موجه إليه، وأقول له " كلامك عنا كذب ونفاق يا سيادة النائب ونقابة الصحفيين المصريين العريقة تستخدم أعلى مستوى من النظافة والاشتراطات الصحية، وعدد الموظفين داخل النقابة أو بالمؤسسات الصحفية هو الحد الأدنى وقد قمنا بكل الإجراءات الصحية مبكرا وقبل أن يقوم بها النائب نفسه سواء بناديه أو مصانعه ونتحدى.

وإن الأساليب الرخيصة فى التشنيع والإشاعات المغرضة نعرف أسبابها، وإن هذه الأقاويل الكاذبة لن تؤثر على مسيرتنا وما نقدمه لجميع صحفيين مصر.. وغير الصحفيين أيضا حيث تقوم النقابة وصحفييها جميعا بتقديم التبرعات لصالح صندوق تحيا مصر لمساعدة الدولة فى مواجهة هذه الجائحة ".

وأنهى شبانة تصريحاته قائلا: "أرجو من السيد النائب أو غيره ألا يتحدثون عن نقابة الصحفيين أو الصحفيين المصريين دون علم لأن ذلك خط أحمر لن يكون مسموحا به أبدا".