شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مقتل 18 شخصًا في مداهمة وضبط أسلحة وأحزمة ناسفة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عن مقتل 18 مسلحا في تبادل لإطلاق النار لدى استهداف مخبأ لهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على 13 سلاحا آليا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.