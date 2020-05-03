شكرا لقرائتكم خبر عن 36 حالة إصابة جديدة بكورونا في مالي والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مالي، أمس، 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 526 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان أمس، أن الاصابات الجديدة توزعت بين حالة واحدة في إقليم كاي، وأربع حالات في إقليم كوليكورو، و31 حالة في العاصمة باماكو، دون الإعلان عن وفيات جديدة.

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