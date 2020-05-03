شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في تونس تتجاوز الألف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1009 حالات إصابة مع 42 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم كشف الإصابات الجديدة بعد إجراء 529 تحليلا مخبريا ، مشيرة إلى تسجيل 323 حالة استشفاء و644 حالة إصابة لازالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وجددت وزارة الصحة التونسية دعوتها كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.