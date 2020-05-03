شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون أوروبيون يطالبون بالتخلص من سلطة الملالي والان نبدء بالتفاصيل

«النظام الإيراني ليس عضوًا محترمًا في المجتمع الدولي، لكنه مقلق للعالم بأسره، ونحن بحاجة إلى التخلص منه بقدر ما يحتاج الشعب الإيراني للإطاحة به».. هكذا طالب عدد من البرلمانيين الأوروبيين البارزين في مؤتمر عقدته المعارضة الإيرانية في أوروبا.

عُقد المؤتمر عبر الإنترنت لتناول أزمة «كورونا» وخوف النظام الإيراني من انتفاضة شعبية وكارثة‌ بسبب عودة العمل في خضم الجائحة، شارك فيه عدد من أعضاء الجاليات الإيرانية المقيمة في هولندا والدول الإسكندنافية وبمشاركة عدد من الشخصيات السياسية الأوروبية، وشارك في المؤتمر مئات من أعضاء الجالية الإيرانية من أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، كما شارك في المؤتمر، برلمانيون وشخصيات سياسية أوروبية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

كما تحدث في المؤتمر الذي‌ نظمته جمعية الأطباء الإيرانيين في هولندا والدول الإسكندنافية بهزاد نظيري عضو اللجنة الخارجية‌ في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.

انتفاضة شعبية

وناقش المؤتمر القرار المتهور للنظام الإيراني لإعادة فتح جميع الأنشطة الاقتصادية والعواقب الاجتماعية والسياسية لهذا القرار في خضم جائحة كورونا، فضلًا عن خوف النظام من انتفاضة شعبية.

وفي بداية في المؤتمر، تحدث عضو هيئة الرئاسة في مجلس الشيوخ الإيطالي السناتور «لوتشو مالان» وقال: النظام الإيراني ليس عضوًا محترمًا في المجتمع الدولي، لكنه مقلق للعالم بأسره، ونحن بحاجة إلى التخلص منه بقدر ما يحتاج الشعب الإيراني للإطاحة به.

وأضاف: يجب على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وحكوماتنا اعتماد سياسة حازمة تجاه هذا النظام، كما يجب على منظمة الصحة العالمية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان أن يكشفوا جرائم هذا النظام، ويجب أن تقترن سياستنا الراسخة بدعم قوي للمعارضة مريم رجوي وحركتها المقاومة التي تناضل من أجل الديمقراطية والحرية في إيران، ودعمي القوي لها، أقوى من أي وقت مضى.

كذب النظام

وتحدثت عضو البرلمان الاتحادي السويسري ورئيس لجنة أصدقاء المقاومة الإيرانية في سويسرا «لورانس ريل» عن التناقضات والأكاذيب في تصريحات السلطات الإيرانية‌ وسط جائحة «كوفيد 19»، وأشارت إلي تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني التي يصر من خلالها على التأكيد على أن نظامه تمكّن من السيطرة على الفيروس، وأمر الناس بالعودة إلى العمل لتعريضهم للمرض، ولكن على عكس ما يصر عليه روحاني وعلي خامنئي، لا يتم التحكم في «كورونا» في إيران، وتفيد وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بأن أكثر من مليون إيراني مصاب بالفيروس، وأكثر من 37 ألف متوفى.

وأضافت إن روحاني وبتناقض واضح في كلماته يتحدث إلى المجتمع الدولي، ويدّعي أنه يواجه صعوبات في السيطرة على المرض بسبب العقوبات الأمريكية، وبالتالي يطالب بإزالتها ورفعها، ونعلم أن هذا ليس صحيحًا، والحقيقة أن هناك مليارات من الدولارات في خزائن النظام ولكنه لا ينفق على المواطنين.

وأكدت «ريل» أن أغلب الدول والحكومات المنتخبة‌ تضع حياة وصحة مواطنيها أولًا، ولكن لا يحدث ذلك للمواطنين الإيرانيين من قبل حكامهم القمعيين لأن خامنئي وروحاني يفضلان ملء جيوبهم الخاصة أو إنفاق ثروة الشعب الإيراني على شن الحرب على جيرانهم في الشرق الأوسط، بدلًا من إنقاذ الأرواح والأعمال التجارية في إيران.

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استمرار العقوبات

كما تحدث نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليتواني «إيجيديوس فاريكيس» قائلًا: وقع الاتحاد الأوروبي في الفخ الذي وضعه النظام الإيراني عندما سعى لإلغاء العقوبات الأمريكية، ومن المؤسف أن الاتحاد الأوروبي شعر بالأسف حيال الملالي الذين أصبحت جيوبهم فارغة وتعرضت آلة حربهم الإقليمية للعطب بسبب العقوبات، ولكنه لم يشعر بالأسف ذاته حيال المواطنين الإيرانيين الذين هجرهم النظام الوحشي والذين سُرقت ثروتهم من قبل الملالي ولا يُنفق على صحتهم ويعيشون في مثل هذه اللحظة الحرجة.

وأضاف في ختام حديثه: أقول للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، استيقظوا كلنا نرى ما يفعله النظام الإجرامي الإيراني لشعبه وسط جائحة كورونا، تصرّفوا الآن قبل فوات الأوان.

انتهاكات الحقوق

وتحدث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي البرفيسور «هنك دي هان» عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وقال: عمليات الإعدام والسجن والتعذيب وقمع النساء وقمع المظاهرات وحرية التعبير وحرية الاعتقاد لم تتوقف قط. ولكن وسط جائحة «كورونا»، كانت هناك انتهاكات إضافية للحقوق أيضًا.

وذكر أنه على سبيل المثال مع انتشار الفيروس في السجون، شرع النظام في موجة جديدة من عمليات الإعدام في جميع أنحاء البلاد، يوم الأربعاء 22 أبريل الماضي أعدم 11 سجينًا على الأقل في سجون مختلفة، وسط كارثة الفيروس، يبدو أن الملالي المتوحشين قرروا إعدام السجناء بدلًا من إطلاق سراحهم.

وأضاف: هذه ليست سوى بعض انتهاكات حقوق الإنسان في إيران خلال عهد «كورونا» وقد تمّ الكشف عنها بفضل جهود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وحث الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وكذلك مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن إيران وحكوماتنا بكسر صمتهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومحاسبة هذا النظام الإجرامي على جرائمه وهذا هو واجب المجتمع الدولي، وهذا ما يتوقعه الشعب الإيراني منا.

الإطاحة بالنظام

وكان بهزاد نظيري السجين السياسي السابق وعضو في اللجنة‌ الخارجية‌ للمجلس الوطني للمقاومة‌ الإيرانية، أحد المتحدثين في المؤتمر وقال: في سياق هذه التجربة الجديدة والحرب ضد فيروس «كورونا» الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، ما زال النظام بحسب تحليل الدائرة القريبة من خامنئي يريد تحويل التهديد باندلاع ثورة وانتفاضة محتملة إلى فرصة لمزيد من القتل والقمع.

وشرح نظيري كیفیة جمع المعلومات لكشف الحقيقة‌ عما يجري في إيران من قبل المقاومة الإيرانية قائلًا: مثل الأطباء والممرضات والعاملين في المستشفيات الذين وضعوا حياتهم في طليعة الحرب ضد الفيروس، تقف هذه المقاومة في الخطوط الأمامية للحرب ضد فيروس حكم الملالي، وبالاعتماد على شبكة واسعة من المؤيدين في إيران، من وحدات المقاومة إلى المجالس الشعبية، ومجازفتها حافظت على دورها.

وشدد على أن المواجهة بدافع إنقاذ الأشخاص المنكوبين والمفقودين والتي يشارك فيها كافة الوطنيين الإيرانيين ستؤدي في النهاية إلى الإطاحة الحتمية بالنظام الإجرامي.