شكرا لقرائتكم خبر عن العملة التركية تتراجع إلى أقل مستوى منذ 2018 والان نبدء بالتفاصيل
جاء تراجع الليرة أمس في الوقت الذي أغلقت فيه أسواق المال أبوابها بمناسبة عطلة يوم العمال.
كما جاء هذا التراجع بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي التركي التوقعات المعدلة لمعدل التضخم في البلاد وخفضها إلى 7.4 %.
هذا الانخفاض في معدل التضخم المتوقع يمهد الطريق أمام خفض جديد للفائدة التركية، وهو ما يحذر منه المحللون لأنه يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التراجع لسعر العملة المحلية.
ويعتبر سعر 7 ليرات لكل دولار حاجزا نفسيا في تركيا.
كانت الليرة سجلت انخفاضا قياسيا إلى 7.08 ليرة لكل دولار في أغسطس 2018 عندما نشب نزاع دبلوماسي وتجاري بين أنقرة وواشنطن مما أدى إلى انهيار العملة التركية التي فقدت حوالي 40 % من قيمتها في ذلك الوقت.
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