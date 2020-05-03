شكرا لقرائتكم خبر عن العملة التركية تتراجع إلى أقل مستوى منذ 2018 والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار، أول أمس الجمعة، إلى أقل مستوياتها منذ غسطس 2018، حيث جرى تداولها بسعر 7.04 ليرة لكل دولار، في البورصات العالمية في أعقاب أسبوع من عمليات البيع الكثيف للدولار من جانب البنوك التركية للدفاع عن الليرة.

جاء تراجع الليرة أمس في الوقت الذي أغلقت فيه أسواق المال أبوابها بمناسبة عطلة يوم العمال.

كما جاء هذا التراجع بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي التركي التوقعات المعدلة لمعدل التضخم في البلاد وخفضها إلى 7.4 %.

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هذا الانخفاض في معدل التضخم المتوقع يمهد الطريق أمام خفض جديد للفائدة التركية، وهو ما يحذر منه المحللون لأنه يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التراجع لسعر العملة المحلية.

ويعتبر سعر 7 ليرات لكل دولار حاجزا نفسيا في تركيا.

كانت الليرة سجلت انخفاضا قياسيا إلى 7.08 ليرة لكل دولار في أغسطس 2018 عندما نشب نزاع دبلوماسي وتجاري بين أنقرة وواشنطن مما أدى إلى انهيار العملة التركية التي فقدت حوالي 40 % من قيمتها في ذلك الوقت.