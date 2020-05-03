اخبار العالم

النظام التركي يرتكب مجازر في عفرين السورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النظام التركي يرتكب مجازر في عفرين السورية والان نبدء بالتفاصيل

ارتكب النظام التركي جرائم ضد الإنسانية في مدينة عفرين شمالي غرب سوريا، إذ مارست قوات أردوغان الفاشية التطهير العرقي ضد الأكراد في الهجمة البربرية العسكرية التي شنتها في يناير 2018.

واعتبر محللون وخبراء دوليون جرائم أردوغان في مدينة عفرين واحدة من أكبر عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي يندى لها جبين البشرية على مدار التاريخ، وقالوا إن الأكراد قبل الحملة العسكرية التي شنها أردوغان على مدينة عفرين كانوا يمثلون 85 %، إلا أن هذه النسبة انخفضت بعد الحملة العسكرية التركية والتي استهدفت الأكراد.

وارتكبت قوات أردوغان كافة أشكال القتل والتعذيب ضد الأكراد في مدينة عفرين، وطالت 400 ألف مواطن أصيب منهم 1500 شخص، بجانب مقتل المئات، وتم حرمان 50 ألف طالب من التعليم، وقطع 200 ألف شجرة، وتدمير 220 موقعا أثريا، ووصل عدد المجازر التركية ضد سكان عفرين 12 مجزرة آخرها مجزرة تل رفعت، وأدت إلى مقتل 10 أطفال بنيران الجيش التركي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النظام التركي يرتكب مجازر في عفرين السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا