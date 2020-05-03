شكرا لقرائتكم خبر عن النظام التركي يرتكب مجازر في عفرين السورية والان نبدء بالتفاصيل
واعتبر محللون وخبراء دوليون جرائم أردوغان في مدينة عفرين واحدة من أكبر عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي يندى لها جبين البشرية على مدار التاريخ، وقالوا إن الأكراد قبل الحملة العسكرية التي شنها أردوغان على مدينة عفرين كانوا يمثلون 85 %، إلا أن هذه النسبة انخفضت بعد الحملة العسكرية التركية والتي استهدفت الأكراد.
وارتكبت قوات أردوغان كافة أشكال القتل والتعذيب ضد الأكراد في مدينة عفرين، وطالت 400 ألف مواطن أصيب منهم 1500 شخص، بجانب مقتل المئات، وتم حرمان 50 ألف طالب من التعليم، وقطع 200 ألف شجرة، وتدمير 220 موقعا أثريا، ووصل عدد المجازر التركية ضد سكان عفرين 12 مجزرة آخرها مجزرة تل رفعت، وأدت إلى مقتل 10 أطفال بنيران الجيش التركي.
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