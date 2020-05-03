شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يتستر على «كورونا» ومطالب بالتحقيق في وفاة 23 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل

اشتعل غضب المواطنين الأتراك بعد إهمال نظام أردوغان الرعاية الصحية وعدم فرض إجراءات احترازية لمواجهة جائحة «كورونا» التي تفشت في البلاد، فضلًا عن تعمّد وزارة الصحة الحكومية الترويج لأخبار كاذبة عن السيطرة على الفيروس، في وقت تؤكد فيه تقارير للمعارضة أن أعداد المتوفين يفوق كثيرًا ما ذكرته الأجهزة الرسمية التي أعلنت أن عدد الضحايا لم يتجاوز 3.500 شخص حتى نهاية الأسبوع الماضي.

تحقيق رسمي

وكشف الكاتب بصحيفة سوزجو التركية يلماز أوزديل عن أن هناك 23 ألف حالة وفاة بحاجة للتحقيق، متهمًا السلطات التركية بتزوير شهادات الوفاة والإدعاء بأن أغلب المتوفين نتيجة الالتهاب الرئوى للتخفيف من كارثة انتشار «كورونا».

وزعم وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن بلاده تجاوزت ذروة التفشي وتسيطر على سير الجائحة مع تسجيل أرقام قياسية للمتعافين وتراجع الإصابات الجديدة بشكل ملموس.

يأتي هذا فيما أشار الكاتب التركي سيف الدين غورزيل إلى أن حكومة أردوغان سعت لإظهار الثقة بالنفس بشكل مفرط في مواجهة تهديد «كورونا» وادّعت أن تركيا الدولة الأكثر استعدادًا للتعامل مع الوباء، كما روّجت لحزمة دعم مالية بقيمة 360 مليون دولار لدعم دخل الأسر الفقيرة ثم اتضح أنها مجرد مسكنات لتهدئة المواطنين.

وأضاف غورزيل: مع ارتفاع عدد الإصابات بوتيرة متسارعة غيّرت نظرتها إلى الفيروس وبدأت تأخذ التهديد على محمل الجد، والآن تخشى الحكومة ألا تتمكن من الخروج من الآثار الاقتصادية إذا فرضت الحظر الشامل، خصوصًا أنها تعلم جيدًا أنها لا تملك الأموال اللازمة للدعم في ظل استمرار تعثر الشركات، ما دفعها لإطلاق حملة تبرعات وطنية تحت شعار «نحن مكتفون ذاتيًا».

الموت جوعًا

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ونقلت قناة العربية عن منسق الشؤون الدولية في اتحاد نقابات العمال التقدمي أيوب أوزر، قوله إن «الحكومة تطالب الجميع بالبقاء في منازلهم، لكنها لا تتخذ تدابير لحماية العمال»، لافتًا إلى «أنهم يعملون كالمعتاد رغم أنهم يواجهون مخاطر كبيرة من جهة وصول الفيروس إليهم».

وأضاف إن «معدل الإصابات بفيروس كورونا بين العمال أعلى بثلاث مرات من غيرهم من بين كل فئات المجتمع لا سيما أنهم يرتادون الأماكن المزدحمة وهم مخيّرون بين الموت من الجوع أو نتيجة الفيروس، لهذا طالبنا بإيقاف جميع المهن غير الضرورية ومنح العاملين فيها إجازة مدفوعة الأجر».

وتكشف الأرقام الرسمية في تركيا أن أعداد العاطلين عن العمل كانت تصل لنحو 8 ملايين مطلع العام الجاري، لكنها ارتفعت بشكل كبير مع تفشي كورونا.

ووفقًا لآخر إحصائية لدى «اتحاد نقابات العمال التقدمي» فإن أعداد العاطلين عن العمل في تركيا تقدّر بـ 12 مليون شخص عاطل عن العمل.

قطر تتنصل

على الصعيد الخارجي، تلقى النظام التركي صفعة من نظيره القطري؛ إذ تنصّل أمير قطر تميم بن حمد عن وعوده بإنقاذ الاقتصاد التركي المنهار بضخ استثمارات مباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار؛ ما يهدد بخلاف كبير بين النظامين الضالعين في دعم وتمويل الإرهاب بالمنطقة، ويرى الخبير التركي في الشؤون السياسية ذو الفقار دوغان أن أنقرة مستاءة من الغدر القطري؛ لاسيما أن الدوحة تواصل الاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا؛ ما جعل أردوغان يشعر بأن قطر ليست بالحليف الصادق الذي يمكن التعويل عليه، وطالب مستشارو أردوغان بضرورة مراجعة العلاقات التركية القطرية، وعدم الانجرار خلف الدوحة، لكن البعض طالبوا بالحفاظ على «شعرة» في العلاقات ليواصل النظام القطري الدعم «المالي واللوجيستي» للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وشدد ذو الفقار دوغان على أن قطر لم تكن حليفًا حقيقيًا لتركيا، بل أكثر من مرة كانت قطر في الجانب الخطأ، فقد تعاونت قطر مع القبارصة اليونانيين في حقوق التنقيب عن غاز عليها نزاع مع تركيا.