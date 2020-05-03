شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش»: الصحافة تكافح «كورونا» بأنباء مؤكدة والان نبدء بالتفاصيل
وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قال "غوتيريش": إن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يضطلعون بدور بالغ الأهمية في المساعدة على اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الذي يكافح فيه العالم جائحة كوفيد-19، وإن تلك القرارات يمكن أن تنقذ حياة الناس من الموت.
وشدد الأمين العام على أن الصحافة تكافح هذه الجائحة بما تقدمه من أنباء وتحليلات علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع, معربا عن شكره لوسائل الإعلام على تقديم الحقائق والتحليلات ولأولئك الذين يسهمون في إنقاذ حياة الناس بفضل ما يقدمون من تقارير عن قضايا الصحة العامة.
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