محمد صلاح يرد على منتقديه بـ'صورة'

2020-05-03 | 00:55
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وفي السياق نفسه، رد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري، محمد صلاح، على منتقدي نجم فريق ليفربول الإنجليزي فى الفترة الأخيرة، رغم تقديمه مستويات رائعة في مختلف البطولات التي شارك فيها.
وكتب عباس، تغريدات جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن محمد صلاح هداف الفريق في موسم 2017/2018، في كل من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وفي العام 2018/2019 كان هداف الفريق في كل من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال أيضا.
وأوضح رامي عباس أن موكله اللاعب المصري المعروف، محمد صلاح، سيكون هداف الفريق في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال أيضا، مضيفا أنه منذ انضمامه إلى ليفربول، في عام 2017، لم يفقد أي حذاء ذهبي، وهو ليس مهاجما.
وطرحت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية مساء اليوم السبت، سؤالا بشأن إمكانية بحث فريق ليفربول عن مهاجم جديد بديلا لصلاح، لكن الدولي المصري رد على حساب الشبكة الشهيرة من خلال ثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة ما أسعد جماهير ليفربول.
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