شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 421 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية السبت إنها سجلت 4970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و421 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 95559 بينما وصل عدد الوفيات إلى 6750. وزادت حالات الإصابة الجديدة بنحو 5.4 في المئة اليوم السبت مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بنحو 6.7 في المئة.

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