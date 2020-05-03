شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تصريح.. ترامب يعلق على ظهور الرئيس الكوري الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، أنّه سعيد بالظهور العلني للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ اون، وبرؤيته بصحّة جيّدة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا شخصيّاً سعيد برؤيته (كيم) يعود وبأنه بصحّة جيّدة". وتأتي تغريدة ترامب بعدما نشرت وسائل الإعلام الكوريّة الشماليّة الرسميّة السبت صوراً لكيم الذي أثار غيابه على مدى أسابيع تكهّنات بشأن وضعه الصحّي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح.. ترامب يعلق على ظهور الرئيس الكوري الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.