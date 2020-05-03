شكرا لقرائتكم مقتل 18 إرهابيا في اشتباكات مع الأمن المصري بسيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، فجر الأحد، مقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار لدى استهداف وكرهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.
وقالت إنه تم العثور على أسلحة وذخيرة بحوزة الإرهابيين الذين تبادلوا إطلاق النيران مع القوات عند مداهمة الوكر.
وأوضحت الوزارة، أنه تم العثور على 13 سلاحا آليا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين وتم اخطار النيابة التي تولت التحقيق .
وكان قد وقع انفجار في مدينة بئر العبد شمال سيناء، الخميس، أسفر عن مقتل وإصابة 10عسكريين، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن عبوة ناسفة انفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها مقتل وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.
وذكر أن قوات الجيش تواصل عملياتها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 18 إرهابيا في اشتباكات مع الأمن المصري بسيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.