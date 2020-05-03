شكرا لقرائتكم خبر عن أولويات الموازنة الجديدة.. وكيل إسكان البرلمان يحدد أبرز التوجهات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب وصيانة المحطات من الملفات التى تحظى بأولوية كبرى فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد، مؤكدا أن اللجنة حال مناقشة مشروع الموازنة العامة تكون حريصة على زيادة المخصصات المالية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حتى يتم حل عدد من الملفات والموضوعات العالقة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لجهاز مياه الشرب فى الموازنة السابقة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، خاصة أن قطاع مياه الشرب من أبرز القطاعات الخدمية التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما بملف مياه الشرب وانعكس ذلك على بعض المشروعات وخطة الانتهاء منها، ولكن فى بعض الأحيان تظل الاعتمادات المالية هى السبب فى عدم الانتهاء من بعض المشروعات، ولهذا ستضع اللجنة نصب أعينها هذه الملفات وضرورة أن يكون هناك مزيد من الاعتمادات.

وأضاف عضو مجلس النواب، ان قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء سيتم توجيه من إيرادات التصالح لصالح النهوض بخدمات البنية التحتية، خاصة وأن البناء المخالف كان سببا رئيسيا من الأسباب التى أدت لتدهور البنية التحتية وتدنى مستوى الخدمة فى بعض المناطق، وبالتالي القضاء على البناء المخالف والعشوائيات من الخطوات التى ستساهم فى الحفاظ على البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.