شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: النقابة تدعم "حساب الطوارئ والحالات الحرجة" بمبلغ 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان أن النقابة ستساهم في "حساب الطوارئ والحالات الحرجة" بمبلغ 200 ألف جنيه، وذلك تشجيعا للزملاء أعضاء النقابة وغيرهم على المساهمة في الحساب، على أن يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة.

وقال نقيب الصحفيين - في تصريح صحفي مساء اليوم /السبت/ - إنه وأعضاء مجلس النقابة يناشدون الزملاء بسرعة المساهمة في الحساب وتسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.