شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: النقابة تدعم "حساب الطوارئ والحالات الحرجة" بمبلغ 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان أن النقابة ستساهم في "حساب الطوارئ والحالات الحرجة" بمبلغ 200 ألف جنيه، وذلك تشجيعا للزملاء أعضاء النقابة وغيرهم على المساهمة في الحساب، على أن يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة.
وقال نقيب الصحفيين - في تصريح صحفي مساء اليوم /السبت/ - إنه وأعضاء مجلس النقابة يناشدون الزملاء بسرعة المساهمة في الحساب وتسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصحفيين: النقابة تدعم "حساب الطوارئ والحالات الحرجة" بمبلغ 200 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.