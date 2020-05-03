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مقتل 46 على الأقل وإصابة 60 في أعمال شغب بسجن في فنزويلا

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 قالت منظمة حقوقية ونائبة معارضة إن أعمال شغب في سجن بولاية بورتوجيسا بغرب فنزويلا أسفرت عن مقتل 46 شخصا على الأقل وإصابة 60 آخرين.

 

وقال بياتريس جيرون مدير المرصد الفنزويلي للسجون الذي يدافع عن حقوق السجناء إنه تم التعرف على 46 جثة بعد الحادث الذي وقع يوم

الجمعة في إصلاحية لوس يانوس.

وتشتهر السجون في فنزويلا بارتفاع مستويات العنف وسوء أحوالها.

 

وقالت وزيرة السجون إيريس فاريلا لصحيفة محلية يوم الجمعة إن العنف اندلع بعد محاولة هروب وإن مدير السجن أصيب بالرصاص. ولم تقدم الوزيرة رقما للوفيات

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ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب للتعليق.

 

وقالت النائبة المعارضة ماريا بياتريس مارتينيز وهي من بورتوجيسا إن العنف وقع عقب منع دخول وجبات الطعام التي يأتي بها أقارب النزلاء عادة في الزيارات.

 

والقيود على الزيارات جزء من جهود الحكومة لمنع انتشار فيروس في السجون المكتظة داخل البلاد.

 

وتسببت مثل هذه القيود في اضطرابات ببعض السجون في عدد من الدول ومنها إيطاليا.

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