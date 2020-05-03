العراق يسجل 66 إصابة وحالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 66 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة العراقية، أن "مختبراتها سجلت 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24ساعة الماضية".
وأضاف البيان أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وأربيل وكركوك وصلاح الدين وواسط وكربلاء"، مبينا أن "الوزارة سجلت حالة
وأشار إلى أن "الوزارة فحصت 2854 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 98253".
وتابع أن "مجموع الإصابات بلغ 2219، والوفيات 95 حالة، بينما حالات الشفاء فبلغت 1473".
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