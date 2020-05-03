السعودية.. قرارات جديدة بشأن التعامل مع فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 01:22 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أُعيد بشكل جزئي فتح مراكز التسوق في السعودية، الأربعاء الماضي، من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، وذلك للمرة الأولى منذ فرض حظر تجول كامل على معظم السكان في المملكة بأمر ملكي سمح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية .

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، السبت، عددا من القرارات الجديدة في ضوء توصيات الجهات الصحية بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، واس، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بحي الأثير في مدينة الدمام، وذلك اعتبارًا من غدا الأحد، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.

كما تقرر استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

وتقرر، ثانيا، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد وحتى اشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع

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كما كشف المصدر أنه تقرر السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وأهابت بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 210 حالات تعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك تعداد حالات الشفاء من الوباء إلى 3765.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 1362 إصابة جديدة بكورونا توزعت في مدن مختلفة بالمملكة، ليصل بذلك تعداد المصابين بالفيروس إلى 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما تتلقى 139 حالة حرجة رعاية طبية مكثفة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات الناجمة عن المرض في المملكة إلى 176 شخصا.