كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر "ترامب" يعلق على أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية بعد غيباب 20 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، عن سعادته بعودة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إلى لأنشطة العلنية، عقب تقارير إعلامية كثيرة حول إصابته بـ"مرض خطير".

ورد ترامب، على سؤال حول أول ظهور علني لكيم جونج أون منذ 20 يوما قائلاً: "يسرني أن أرى أنه عاد وفي حالة جيدة".

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وكانت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، قد أعلنت مساء أمس الجمعة، أن كيم جونج أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج.

وقبل ذلك لم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعاً للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

وانتشرت تقارير إعلامية حول إصابة كيم جونج أون بـ"مرض خطير" عقب تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 أبريل، خاصة بعد عدم حضوره ولأول مرة منذ توليه زمام السلطة، المراسم الرسمية للاحتفال بعيد الميلاد الـ108 لمؤسس دولة جمهورية كوريا الديمقراطية الشمالية كيم إل سونج.