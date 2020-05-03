كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. إسبانيا تعتزم تمديد "حالة الطوارئ" لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء السبت، بأن الحكومة ستطلب تمديد حالة الطوارئ المفروضة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لمدة أسبوعين.
وقال سانشيز: إن "الحكومة ستطلب من البرلمان في السادس من الشهر المقبل تأييد تمديد حالة الطوارئ المستمرة حالياً حتى التاسع من مايو"، مضيفاً أن حالة الطوارئ أثبتت نجاحها في احتواء تفشي فيروس كورونا، الذي أصبح تحت السيطرة في إسبانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج".
وبدأت إسبانيا في فرض حالة الطوارئ في يوم 14 مارس الماضي، ثم تم تمديدها بعد ذلك كل أسبوعين بسبب تفشي الفيروس في البلاد.
وكانت إسبانيا، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، تسجيل 281 حالة وفاة و1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 24824 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 215216، في حين تماثلت 114678 حالة للشفاء.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,470 مليون إصابة، بينهم أكثر من 244 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,114 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.