كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. إسبانيا تعتزم تمديد "حالة الطوارئ" لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء السبت، بأن الحكومة ستطلب تمديد حالة الطوارئ المفروضة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لمدة أسبوعين.

وقال سانشيز: إن "الحكومة ستطلب من البرلمان في السادس من الشهر المقبل تأييد تمديد حالة الطوارئ المستمرة حالياً حتى التاسع من مايو"، مضيفاً أن حالة الطوارئ أثبتت نجاحها في احتواء تفشي فيروس كورونا، الذي أصبح تحت السيطرة في إسبانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج".

وبدأت إسبانيا في فرض حالة الطوارئ في يوم 14 مارس الماضي، ثم تم تمديدها بعد ذلك كل أسبوعين بسبب تفشي الفيروس في البلاد.

وكانت إسبانيا، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، تسجيل 281 حالة وفاة و1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 24824 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 215216، في حين تماثلت 114678 حالة للشفاء.

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