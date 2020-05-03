كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر سوريا.. الحكومة تمدد حظر التنقل حتى إشعار آخر لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة السورية، مساء اليوم السبت، عن تمديد حظر التنقل بين المحافظات حتى إشعار آخر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

أصدر وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، تعميماً بتمديد حظر التنقل بين المحافظات اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، وذلك تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل إصابة واحدة بالفيروس، موضحة أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 44 إصابة.

ولفتت إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 27 حالة، بعد شفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

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وقبل أكثر من شهر، فرضت الحكومة حظرا للتجوال على مستوى البلاد اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، كما فرضت حظر التجوال يومى الجمعة والسبت اعتبارًا من الساعة 12 ظهرا حتى السادسة صباحا.

وتحت ضغوط لتخفيف التداعيات الاقتصادية، سمحت السلطات قبل أكثر من أسبوع بعودة بعض المهن والشركات للعمل.

وفي الأسابيع الأخيرة، أدت الإجراءات الصارمة إلى تكالب الناس على الشراء، حيث يُسمح للأشخاص بالتسوق خلال النهار قبل حظر التجول، ما يؤدي إلى نقص المواد وارتفاع الأسعار فيما تتعرض العملة المحلية لضغوط متجددة مقابل الدولار.

وبات العديد من العاملين بأجر يومي بدون دخل الأمر الذي أدى لتفاقم الفقر بين سكان البلاد، وتضمنت إجراءات دمشق تقييد التحركات بين المحافظات ووقف التجنيد العسكري واستدعاء قوات الاحتياط للقضاء على الوباء في صفوف الجيش.