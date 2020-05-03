شفاء حالتين من كورونا في القصر الكبير بينهما موظفة بالسجن..و25 يغادرون مستشفيات الإقليم هذه الأيام

تماثلت اليوم السبت، بالقصر الكبير، حالتين للشفاء من “كوفيد19″ بينهما موظفة تعمل بالسجن المحلي للمدينة.

وكشفت مصادر طبية لـ”اليوم24″ أن الموظفة البالغة من العمر 26 عاما، تشتغل في السجن المحلي للقصر الكبير، وكانت من ضمن الموظفين الأربع الذين أصيبوا بالجائحة داخل أسوار السجن شهر أبريل الماضي، مشيرا أنها دخلت إلى وحدة الحجر لتلقي العلاج بـ”مستشفى القصر الكبير” ، بتاريخ 11 أبريل الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحالة الثانية تتعلق، برجل يبلغ من العمر 61 عاما، كان قد دخل إلى المستشفى المذكور في 14 من شهر أبريل الماضي.

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وأوضحت المصادر نفسها، أن المصابين كانت حالتهما مستقرة طيلة فترة تواجدها بالمركز الصحي، إذا خضعا للعلاجات الضرورية، وفق البروتوكول العلاجي المعمول به من طرف وزارة الصحة.

وأكدت مصادر الموقع، أنه خلال اليومين القادمين ستشهد مستشفيات الإقليم مغادرة حوالي 25 شخصا على دفعتين، بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس التاجي.

هذا وقد بلغ إجمالي المصابين الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي بمستشفى القصر الكبير 66 شخصا.