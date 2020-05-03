أجرت الدائرة الأمنية الـ 11 بمراكش، أول أمس الخميس، مسطرة التقديم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة لـ10 أشخاص، في حالة اعتقال، للاشتباه في قيامهم بخرق الحجر الصحي، بعدما تم توقيفهم من طرف الشرطة وهم يلعبون مباراة في كرة القدم بحي “المسيرة” بالمدينة نفسها.

وانتشر شريط على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه مجموعة من الشبان يلعبون كرة القدم في أحد الأحياء، قبل أن يلوذوا بالفرار بعدما باغتتهم سيارة شرطة وهم في حالة تلبس بخرق حالة الطوارئ الصحية.

هذا وكانت المصالح الأمنية بمراكش قد قامت بتدخلات أمنية في شأن 836 حالة خرق لإجراءات الحجر الصحي، في ظرف أسبوعين من دخول المغرب في حالة الطوارئ الصحية، خلال الفترة الممتدة من مساء 20 مارس المنصرم وحتى السبت 4 أبريل، تمكنت على إثرها من توقيف 1011 شخصا من أجل عدم احترام الإجراءات المذكورة.

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واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد قامت مصالح ولاية أمن مراكش بوضع 849 شخصا من الموقوفين تحت الحراسة النظرية، وأجريت لهم مسطرة التقديم، في حالة اعتقال، أمام النيابة العامة المختصة، فيما تم تقديم 22 شخصا في حالة سراح، أما الـ 140 شخصا المتبقون فقد أرسلت المصالح الأمنية تقارير قضائية في شأنهم إلى النيابة العامة، التي من المفترض أن تكون اتخذت قرارات إما بمتابعتهم قضائيا وإما حفظ المساطر وعدم المتابعة في حقهم.

وأوضح المصدر نفسه أن التدخلات الأمنية المذكورة تأتي في سياق مواكبة إجراءات الحجر الصحي المتخذة، وفي إطار تشديد المراقبة على الأشخاص الذين يخرقون حالة الطوارئ الصحية.

مباراة كرة القدم تنتهي بمتابعة 10 أشخاص بتهمة خرق الحجر الصحي