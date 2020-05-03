الأمم المتحدة: الصحافة تكافح الجائحة بما تقدمه من أنباء وتحليلات علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:05 صباحًا, 3 مايو 2020 م
المناطق - الرياض
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى ضمان تمكين الصحفيين من آداء عملهم طوال فترة تفشي جائحة كـوفيد-19 وما بعدها.
وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قال غوتيريش: إن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يضطلعون بدور بالغ الأهمية في المساعدة على اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الذي يكافح فيه العالم جائحة كوفيد-19، وإن تلك القرارات يمكن أن تنقذ حياة الناس من الموت.
وشدد الأمين العام على أن الصحافة تكافح هذه الجائحة بما تقدمه من أنباء وتحليلات علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع, معربا عن شكره لوسائل الإعلام على تقديم الحقائق والتحليلات ولأولئك الذين يسهمون في إنقاذ حياة الناس بفضل ما يقدمون من تقارير عن قضايا الصحة العامة.
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