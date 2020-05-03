شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 166 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:05 صباحًا, 3 مايو 2020 م المناطق - وكالات أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 166 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة في بيانها اليومي النظر إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 24760 منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 15487 شخصًا لقوا حتفهم في المستشفيات، و 9273 حالة وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية، مشيرة إلى استمرار تراجع عدد الحالات الخطرة في وحدات العناية المركزة.

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