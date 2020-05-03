شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل 30 ألف إصابة و1,829 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس، تسجيل 30,326 إصابة مؤكدة، و1,829 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,092,815 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 64,283 حالة وفاة.