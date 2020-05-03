شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الروهينجا ينزلون في بنجلادش من سفينة والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول إن عشرات الروهينجا الذين يُعتقد أنهم كانوا على متن واحد من عدة قوارب عالقة في البحر نزلوا على ساحل جنوب بنجلادش، بينما زاد القلق على مئات العالقين منذ أسابيع بسبب قيود فيروس كورونا

وأوضح المسؤول الحكومي: "جاء قارب صغير يقل 43 شخصا إلى الشاطئ أمس". وقال المسؤول إن بعض القادمين تم إرسالهم إلى باسان شار، وهي جزيرة نائية قبالة الساحل حاولت الحكومة في السابق نقل لاجئين من الروهينجا إليها.

بدوره، أوضح كريس ليوا، مدير مجموعة أراكان بروجيكت للمراقبة، أن المجموعة التي نزلت على الساحل، أمس السبت، يرجح أن تكون جاءت على قارب صغير من سفينة كبيرة لا تزال في البحر يعتقد أنها تقل مئات الأشخاص.