شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الروهينجا ينزلون في بنجلادش من سفينة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المسؤول الحكومي: "جاء قارب صغير يقل 43 شخصا إلى الشاطئ أمس". وقال المسؤول إن بعض القادمين تم إرسالهم إلى باسان شار، وهي جزيرة نائية قبالة الساحل حاولت الحكومة في السابق نقل لاجئين من الروهينجا إليها.
بدوره، أوضح كريس ليوا، مدير مجموعة أراكان بروجيكت للمراقبة، أن المجموعة التي نزلت على الساحل، أمس السبت، يرجح أن تكون جاءت على قارب صغير من سفينة كبيرة لا تزال في البحر يعتقد أنها تقل مئات الأشخاص.
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