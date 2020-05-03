شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات بكورونا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اثنتان منها في عدن، والثالثة في محافظة تعز.

وقالت اللجنة في بيان على حسابها الرسمي في تويتر اليوم، إن حالات الإصابة المسجلة هي لمخالطين بالإصابات السابقة في المحافظتين.

‏وذكرت اللجنة أن الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية وقامت فرق الرصد بحصر المخالطين وقد اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم. ويرفع هذا العدد من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في اليمن إلى 10 حالات.