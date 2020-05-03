شكرا لقرائتكم خبر عن صحف كندية تتجه لإرغام وسائل التواصل على الدفع والان نبدء بالتفاصيل

طلبت صحف كندية من الحكومة الاتحادية في البلاد، اتباع خطى فرنسا وأستراليا في إرغام شركات مثل جوجل وفيسبوك على الدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري الخاص بها على مواقع تلك الشركات.

وجاء في رسالة تحمل توقيعات المديرين التنفيذيين لعدة صحف وهيئات إعلامية كندية، أن "فرنسا وأستراليا حددتا مواعيد نهائية لإيحاد حلول إلزامية بحلول يوليو".

وأضافت الرسالة: "يعني هذا الدفع مقابل المحتوى المحمي بحقوق النشر وتقاسم الدولارات الإعلانية والبيانات التي تنبثق عن ذلك". وفق وكالة بلومبرج.

وتابعت الرسالة: "الوضع عاجل، في ظل معاناة الشركات الإعلامية من نقص حاد في الإعلانات بسبب جائحة فيروس كورونا".