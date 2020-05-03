شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يعارض مطالب بإعادة فتح الولاية والان نبدء بالتفاصيل
ومع تحرك حكام نصف الولايات الأمريكية تقريبا لإعادة فتح النشاط الاقتصادي بشكل جزئي قال كومو إنه بحاجة إلى معلومات أكثر عن تأثير الجائحة على نيويورك، أشد الولايات تضررا بالوباء، قبل أن يخفف القيود. وقال: "عندما تكون في موقف لا تعتاده فإن هذا لا يعني أن تتقدم بشكل أعمى".
وأشار كومو إلى أن 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تدخل المستشفيات في ولاية نيويورك يوميا، مضيفا أن المسؤولين لم يحددوا بعد من أين تأتي الإصابات وهو ما اعتبره سببا كافيا للإبقاء على العزل العام.
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