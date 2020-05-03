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«كورونا» الإمارات: شفاء 121 ووفاة 8 وإصابة 561 

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالامارات، اليوم السبت، تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها بالفيروس 13599 حالة إصابة حتى الآن.

وأكدت الوزارة في مؤتمر صحفي مساء اليوم، تماثل 121 حالة جديدة للشفاء، إذ تعافت تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 2664 حالة.

كما تم الإعلان عن 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 119 حالة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج 10816 حالة.

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