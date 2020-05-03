شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» الإمارات: شفاء 121 ووفاة 8 وإصابة 561 والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الوزارة في مؤتمر صحفي مساء اليوم، تماثل 121 حالة جديدة للشفاء، إذ تعافت تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 2664 حالة.
كما تم الإعلان عن 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 119 حالة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج 10816 حالة.
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