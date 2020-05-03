"النواب الليبي": ندعم حفتر ولا نثق في السراج

‎قال مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، السبت، إن المجلس في حل من الاتفاق السياسي و أنه لم يمنح حكومة الوفاق غير الشرعية الثقة في أي يوم من الأيام.

‎وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، في بيان، اطلعت عليه العين الاخبارية" ، أن الجماعات التكفيرية و الموالين لها و الداعمين يسعون لشق الصف الوطني المتمثل في الجيش الليبي ومجلس النواب الليبي بهدف تدويل الأزمة وتحويل ليبيا ساحة للصراع طويل الامد.

وجدد البيان دعم مجلس النواب الليبي للقيادة العامة للجيش الليبي بهدف تحرير ليبيا من التنظيمات و الجماعات المتطرفة وضد الذين يسعون لخرق الصف الوطني وتفتيت النسيج الاجتماعي الليبي.

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ودعا أبناء الشعب الليبي إلى التمسك بالثوابت الوطنية و هي مكافحة الارهاب و تحرير العاصمة وإيقاف تدفق المرتزقة والإرهابيين ‎.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي قد أكد إن القيادة العامة للجيش برئاسة المشير خليفة حفتر ستصدر خارطة الطريق لإدارة البلاد خلال الأيام القليلة القادمة بعد صدور مئات من بيانات التفويض وردت للقيادة العامة.

وأعلن حفتر، الإثنين الماضي، استجابة الجيش الليبي لإرادة الشعب في تفويضه لتسيير شؤون البلاد.



وجاء الإعلان عقب توالي البيانات والبرقيات من المدن الليبية والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الليبية لتفويض المؤسسة العسكرية الليبية لإدارة البلاد مرحليا.

