مراسلنا: إصابة الوزير السوداني هاشم محمد ابن عوف بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحي المزيد

كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ"الخليج 365" عن إصابة وزير العمل والبنية التحتية المهندس هاشم محمد ابن عوف، بفيروس كورونا المستجد.



وقالت مصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن الوزير وضع نفسه بالعزل الصحي منذ أيام بعدما تأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين في وقت سابق، وضع نفسه في العزل الصحي، بعد مخالطته لأحد المصابين بالفيروس.

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كما وضع وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم نفسه في العزل الصحي، بعدما خالط أيضاً مصاباً بفيروس كورونا.

وقال إبراهيم، في بيان، إنه صار "في عزل شخصي"، موضحاً "كنت صادفت الحالة رقم 4 المعلنة".

وسجلت، السبت، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة لـ5 وفيات، بحسب وزارة الصحة السودانية.