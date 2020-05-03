الخليج 365 - مها التلب- الخرطومالأحد 2020/5/3 02:03 ص بتوقيت أبوظبي
كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ"الخليج 365" عن إصابة وزير العمل والبنية التحتية المهندس هاشم محمد ابن عوف، بفيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن الوزير وضع نفسه بالعزل الصحي منذ أيام بعدما تأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين في وقت سابق، وضع نفسه في العزل الصحي، بعد مخالطته لأحد المصابين بالفيروس.
كما وضع وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم نفسه في العزل الصحي، بعدما خالط أيضاً مصاباً بفيروس كورونا.
وقال إبراهيم، في بيان، إنه صار "في عزل شخصي"، موضحاً "كنت صادفت الحالة رقم 4 المعلنة".
وسجلت، السبت، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة لـ5 وفيات، بحسب وزارة الصحة السودانية.
كانت هذه تفاصيل خبر مراسلنا: إصابة الوزير السوداني هاشم محمد ابن عوف بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحي المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.