كورونا حول العالم يقترب من 3.5 مليون إصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

أظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات عن الزيادة المفجعة في أعداد العالم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حيث سجل أعداد المصابين حول العالم بواقع 3.462.903 مصاب حتى اللحظة.



كما سجلت الإحصائيات أيضا ارتفاع نسب الوفيات بفيروس كورونا المستجد لـ243.569 وفاة حالة، وارتفاع حالات الشفاء لـ1.104.734.

وتأتي هذه الأعداد مقارنة بصباح الاثنين الموافق 27 أبريل الماضي والتي كانت أعداد الاصابات بها في ذلك الحين تصل مليونين و995 ألفًا، وعدد المتعافين 881 ألف حالة، وعدد الوفيات لـ207 آلاف.

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وبذلك تكون الزياده خلال 6 أيام فقط من صباح يوم الاثنين 27 ابريل الماضي وحتي اليوم 2 مايو، زيادة المصابين بنسبة 467903 إصابة، والشفاء بنسبة 223794، والوفيات بنسبة 36596.

الإصابات حول العالم 3.462.903 حالة وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في عدد الاصابات في العالم بواقع 1.149.878 حالة، وفي المركز الثاني أسبانيا بـ 245.567 حالة، ثم إيطاليا 209.328 حالة، والمركز الرابع المملكة المتحدة بـ 182.260، ثم فرنسا بـ 168.396، وألمانيا 164.602، وتركيا 124.375، وروسيا 124.054، وأخيرا إيران 96،448 حالة.

الوفيات حول العالم 243.569 حالة والولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 66.819 وفاة من أصل 1.149.878 إصابة، ثم إيطاليا 28.710 حاله، ثم بريطانيا 28.131 حالة، تليها إسبانيا 25.100 حالة، وأخيرا فرنسا 24.760.

المتعافين حول العالم 1.104.734 حالة وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية حالات الشفاء بنسبة 162.862 حالة، ثم إسبانيا بـ146.233 حالة، وبعد ذلك ألمانيا 129.000، وإيطاليا 79.914، والصين 77.685، وأخيرا إيران 77.350.