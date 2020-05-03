أنقرة تتوسع في ملاحقة صحفيين كشفوا مقتل ضباط أتراك في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

قالت صحيفة تركية، اليوم السبت، إن أنقرة توسعت في ملاحقة صحفيين سبق أن كشفوا مقتل ضباط أتراك دفعت بهم أنقرة إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.



وذكرت صحيفة "زمان" التركية، في عددها الصادر اليوم، أن السلطات ضمت صحفيا آخر إلى قائمة المعتقلين؛ بسبب نشر معلومات عن مقتل ضباط جهاز الاستخبارات في ليبيا.

وأصدرت مذكرة ضبط وإحضار للصحفي في جريدة "بيرجون" المعارضة، إرك أجارير، في القضية التي ألقي فيها القبض على 3 صحفيين من موقع "أودا.تي.في"، وصحفي بصحيفة "يني تشاغ".

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وكانت مواقع إخبارية نشرت معلومات عن عناصر جهاز الاستخبارات التركية الذين قتلوا في مواجهات ضد الجيش الليبي، وجرى دفنهم سرا بعد عودة جثامينهم إلى تركيا.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات التركية فتحت تحقيقات مع 8 متهمين، من بينهم رئيس تحرير موقع "أودا.تي في"، باريش بهليفان، ومدير التحرير باريش تارك أوغلو، والمراسلة هوليا كيلينتش، وكاتب صحيفة "يني تشاغ" مراد أغيرال؛ بتهمة إفشاء أنشطة وهوية عناصر الاستخبارات في مهام سرية.

وأوضح تقرير الصحيفة أن "التهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك، هي إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقا للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعد أن كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا".

وتأتي ملاحقة الصحفيين، رغم اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في فبراير/ شباط الماضي، بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا.