وزير الصحة الفرنسي: لفرض حجر صحي 14 يوما على القادمين

أعلن ​وزير الصحة​ الفرنسي أوليفييه فيران، ان "المسافرين إلى ​فرنسا​ بمن فيهم المواطنون الفرنسيون سيخضعون لحجر صحي إجباري يستمر أسبوعين وربما العزل لدى وصولهم إلى البلاد في محاولة للحد من انتشار كورونا"، مشيراً الى ان "هذا الحجر الصحي سيُفرض على أي شخص عائد إلى فرنسا".

ولفت الوزير الى ان "مدة وشروط كل من الحجر الصحي للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مرض "كوفيد-19" والعزل لمن تظهر عليهم أعراض هذا المرض الرئوي الذي يسببه ​فيروس كورونا​، ستحدد في قرار سينشر لاحقاً".

هذا وتستعد فرنسا، التي تحتل المركز الخامس بين الدول الأكثر تضررا من مرض "كوفيد-19" في ​العالم​، لرفع تدريجي ابتداء من 11 ايار لقيود العزل العام السارية فيها، علما أن إجمالي الوفيات في فرنسا بلغ 24594 شخصا.