حاكم ولاية نيويورك: 900 حالة إصابة بكورونا تدخل المستشفيات بولاية نيويورك يومياً

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية آندرو كومو، إنه "يعارض مطالب سابقة لأوانها بإعادة فتح الولاية"، موضحاً انه "يعلم بأن الناس يعانون في غياب الوظائف، ولكن يجب فهم ​فيروس كورونا​ بشكل أكبر، ونحن بحاجة إلى معلومات أكثر عن تأثير الجائحة على نيويورك، أشد الولايات تضرراً بالوباء، قبل أن يخفف القيود"، لافتاً الى انه "عندما تكون في موقف لا تعتاده فإن هذا لا يعني أن تتقدم بشكل أعمى".

وأشار كومو إلى أن "900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تدخل ​المستشفيات​ في ولاية نيويورك يوميا، والمسؤولين لم يحددوا بعد من أين تأتي ​الإصابات​ وهذا يعتبر سبباً كافياً للإبقاء على العزل العام".