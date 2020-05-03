داخلية سوريا تصدر تعميماً بتمديد حظر التنقل بين المحافظات لإشعار آخر

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء، عن أنه و تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي ل​فيروس كورونا​ على ​الأراضي السورية​، أصدر وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون تعميماً "بتمديد حظر التنقل بين المحافظات اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر".

من جهة أخرى، سجلت محطات الشبكة الوطنية السورية للرصد الزلزالي في وقت سابق من اليوم، في "المركز الوطني للزلازل وزارة النفط" ​هزة أرضية​ خفيفة بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 16:52 بالتوقيت المحلي الحدود بين ​سوريا​ و ​تركيا​.