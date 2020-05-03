الحرس الثوري: لن نسمح لطائرات هليكوبتر أميركية بالتحليق فوق منصات النفط الإيرانية

أكد قائد القوات البحرية في فيلق الحرس الثوري الإيراني علي رضا تانغسيري ان "ايران لن تتغاضى عن قيام الأميركيين بفحص سفن الصيد الإيرانية، وعن قيام المروحيات الأميركية بالتحليق فوق منصاتنا النفطية في المنطقة"، موضحاً ان "الخليج الفارسي يعتبر دار إيران، وأن طهران لا تسعى لإثارة النزاع هناك"، لافتاً الى انه "مع رحيل الأميركيين، ستتحرر المنطقة من المشاكل، وسيحل الأمن في منطقة الخليج".
هذا وأفادت الخدمة الصحفية للأسطول الخامس للبحرية الأميركية، في 15 نيسان، بأن زوارق عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني، نفذت مناورات خطيرة بالقرب من عدة سفن حربية أميركية في مياه الخليج.
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