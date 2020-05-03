الحرس الثوري: لن نسمح لطائرات هليكوبتر أميركية بالتحليق فوق منصات النفط الإيرانية

أكد قائد ​القوات​ البحرية في فيلق الحرس الثوري ال​إيران​ي علي رضا تانغسيري ان "​ايران​ لن تتغاضى عن قيام الأميركيين بفحص سفن ​الصيد​ الإيرانية، وعن قيام المروحيات الأميركية بالتحليق فوق منصاتنا النفطية في المنطقة"، موضحاً ان "​الخليج الفارسي​ يعتبر دار إيران، وأن طهران لا تسعى لإثارة النزاع هناك"، لافتاً الى انه "مع رحيل الأميركيين، ستتحرر المنطقة من المشاكل، وسيحل ​الأمن​ في منطقة الخليج".

هذا وأفادت الخدمة الصحفية للأسطول الخامس للبحرية الأميركية، في 15 نيسان، بأن زوارق عسكرية تابعة ل​فيلق القدس​ الإيراني، نفذت ​مناورات​ خطيرة بالقرب من عدة سفن حربية أميركية في مياه الخليج.