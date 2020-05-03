أعلنت ​وزارة​ النقل العراقية، ان "المراصد الزلزالية سجلت حدوث ​هزة أرضية​ خفيفة في كيلان التي تبعد 30 كم جنوب شرقي قضاء خانقين"، مشيراً الى ان "الهزة بلغت قوتها (3.4) درجة على مقياس ريختر وتبعد 30 كم جنوب شرق خانقين في محافظة ​ديالى​"، موضحة ان "سكان المنطقة لم يشعروا بالهزة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النقل العراقية: تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 جنوب شرقي قضاء خانقين بمحافظة ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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