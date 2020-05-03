بيل غيتس: اختبارات كورونا بأميركا لا تكشف حقيقة ما يجري هناك

اعلن مؤسس ​مايكروسوفت​ ​بيل غيتس​، أن النظام الصحي الأميركي ينتج أرقام اختبارات زائفة لكورونا، معتبرا أن "النظام الصحي في بلاده فشل في تحديد أولويات يمكنها إعطاء صورة حول حقيقة ما يجري".

وأشار بيل غيتس في حديث تلفزيوني، أن "آلية إجراء الفحوصات في ​الولايات المتحدة​ لا تحظى بأولوية كافية، وأن من يخضعون للاختبارات ينبغي عليهم الانتظار 3 أيام للحصول على نتائجها، ما يرجح إصابة آخرين في محيطهم دون أن يتم حسابهم".

ولفت إلى أن "هناك دولا في قارة آسيا تعطي الاختبارات أولوية، وتتبع نظام إجراء الاختبارات وحالات الإصابة أفضل من الولايات المتحدة"، متوقعاً أن يكون هناك حالات وفاة ل​فيروس كورونا​ في فصلي الصيف والخريف.