سلطات السعودية تعزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام

عزلت السلطات السعودية المدينة الصناعية الثانية ب​الدمام​ ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها وذلك اعتبارا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر. وأعلن مصدر مسؤول ب​وزارة الداخلية السعودية​ تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها.

وأشار إلى أن "القرار يستثني عمليات الشحن ونقل البضائع، مضيفا أنه تم السماح أيضا بتشغيل ​المصانع​ الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية"، مؤكداً "رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارا من يوم الأحد".