وزير مالية السعودية: أزمة كورونا لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية وقبلها ليس كبعدها

أعلن ​وزير المالية​ السعودي ​محمد الجدعان​ عن أن "إجراءات ​الحكومة​ لمواجهة ​كورونا​ كانت حازمة وسريعة جدا، وأن ​السعودية​ تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع جائحة كورونا، وقيمة حزم دعم ​الاقتصاد​ في السعودية حتى الآن 180 مليار ريال سعودي".

وأكد أن "السعودية لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، وأنه لا بد من الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية، و ننظر في قائمة النفقات ونختار الأقل ضررا على المواطنين، و يجب أن نخفض مصروفات الميزانية السعودية بشدة".

وأشار الجدعان إلى أن " جميع الخيارات لخفض الإنفاق مفتوحة، واستخدمنا أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات خلال 4 سنوات، و سنرفع التوصيات في شأن خفض الإنفاق قريبا، و استدامة ​المالية العامة​ تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، لأن أزمة كورونا لا مثيل لها منذ الحرب ​العالم​ية الثانية، لذلك يجب أن نشد الحزام، لكننا حريصون على عدم ارتفاع تكلفة ​الدين​،".

وأعلن أن سلطات السعودية "ستقترض إلى حدود 220 مليار ريال هذا العام"، مشدداً على أنه "لا السعودية ولا العالم سيعودان كما كانا قبل كورونا، وأن المالية السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر والمشوار أمامنا طويل، لكننا سنخرج من هذه ​الأزمة​ أقوياء".