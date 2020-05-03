السلطات الاميركية: حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا تجاوزت حاجز 67 ألف حالة

أعلنت ​السلطات الأميركية​ عن "تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد في ​الولايات المتحدة​، حاجز 67 ألف حالة، في تفوق كبير من حيث هذا المؤشر على أي دولة أخرى في العالم".

جدير بالذكر أن ​منظمة الصحة العالمية​ صنفت فيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​)، الذي ظهر ب​الصين​ أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ​الإصابات​ ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، وتنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.