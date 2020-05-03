أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، عن أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 34 حالة جديدة، لافتا إلى أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 729 شخصا، بعد أن كانت 695 في الإحصائية السابقة.
ويشير عدد اليوم إلى تراجع نسبي في عدد الوفيات الجديدة بكورونا بموسكو مقارنة مع إحصائيات اليومين السابقين، وتعتبر العاصمة أكبر بؤرة لتفشي الفيروس بروسيا، حيث سجلت في العاصمة 62658 حالة إصابة.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 124054 شخصا، بينهم 1222 وفاة و15013 حالة شفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 34 وفاة جديدة بكورونا في موسكو ليرتفع العد بالعاصمة ل729 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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