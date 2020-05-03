قناة 12 الإسرائيلية: الموساد أرسل معلومات حساسة عن حزب الله لألمانيا أدت لحظره

أفاد تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية، عن أن ​الموساد​ الإسرائيلي قدم للسلطات الألمانية معلومات حساسة حول نشاط ​حزب الله​ على الأراضي الألمانية، أدت إلى حظره في ​ألمانيا​، مشيرةً إلى أن المعلومات تضمنت تفاصيل عن شخصيات مركزية في حزب الله، تعمل على الأراضي الألمانية.

وجزء من المعلومات، بحسب القناة، كانت يخص "رجال أعمال شيعة، ينشطون في التجارة وغسيل الأموال، ونقلوا مئات الملايين من اليوروهات إلى حسابات حزب الله المصرفية"، موضحاً أن "الموساد زود ​المخابرات الألمانية​ بمعلومات عن استخدام نشطاء حزب الله للأموال في جميع أنحاء ألمانيا، ضمن خلايا إرهابية".