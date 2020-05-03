تجار بعلبك: نناشد مدعي عام التمييز إطلاق سراح 7 تجار متهمين بالعمل بالصيرفة

ناشدت ​جمعية تجار بعلبك​ الوسط التجاري برئاسة رئيسها ​حسين عواضة​، مدعي عام التمييز، بـ"اطلاق سراح 7 تجار من ​مدينة بعلبك​ متهمين العمل بالصرافة في المدينة، وان عائلتهم بحاجة ماسة لهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة".

و أشارت جمعية التجار في بيان إلى أنها تثق "كل الثقة ب​القضاء​ العادل وتشد على يديه في ​تحقيق​ العدالة".

تجدر الإشارة إلى أن ​القوى الأمنية​ قامن خلال الفترة الماضية باعتقال كل من يمارس مهنة الصيرفة دون ترخيص وأحالته على ​النيابة العامة التمييزية​ لتطبيق القانون بحقه.