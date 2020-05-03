تجار بعلبك: نناشد مدعي عام التمييز إطلاق سراح 7 تجار متهمين بالعمل بالصيرفة

ناشدت جمعية تجار بعلبك الوسط التجاري برئاسة رئيسها حسين عواضة، مدعي عام التمييز، بـ"اطلاق سراح 7 تجار من مدينة بعلبك متهمين العمل بالصرافة في المدينة، وان عائلتهم بحاجة ماسة لهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة".
و أشارت جمعية التجار في بيان إلى أنها تثق "كل الثقة بالقضاء العادل وتشد على يديه في تحقيق العدالة".
تجدر الإشارة إلى أن القوى الأمنية قامن خلال الفترة الماضية باعتقال كل من يمارس مهنة الصيرفة دون ترخيص وأحالته على النيابة العامة التمييزية لتطبيق القانون بحقه.
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